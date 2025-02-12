Специалист связал этот рост с увеличением количества «обменных сделок». Порядка 80% операций на вторичном рынке связаны с покупкой более просторного жилья с доплатой или продажей большой квартиры для покупки меньшей с целью получения денежных средств, пояснил эксперт.

Риелтор отметил, что стабильность рынка, отсутствие значительных колебаний цен способствуют увеличению активности среди москвичей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.