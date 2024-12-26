«Ридус»: запрет на петарды приведет к использованию самодельных устройств

Генеральный директор объединения «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев обсудил с «Ридусом» возможные последствия введения запрета на использование петард, бенгальских огней и фейерверков, что периодически предлагается некоторыми политиками в России.

По мнению бизнесмена, любые попытки ограничить доступ к официальной пиротехнике приведут к тому, что люди начнут обращаться к самодельным устройствам, что увеличит количество травм.

Если попытаться запретить петарды, люди просто перейдут на самодельные устройства, и количество травм увеличится, сказал Анатолий Воробьев.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призвала россиян воздержаться от использования петард и фейерверков на новогодние праздники.