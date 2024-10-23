«Ридус»: поездки в такси в Москве выросли на 30% с начала года

Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов в беседе с «Ридусом» сообщил, что с начала года тарифы на поездки такси в столице выросли примерно на 30%.

Что касается российских регионов, там цена на поездки в среднем увеличилась на 14-20%.

Эксперт связал рост стоимости поездок с повышением стоимости обслуживания автомобилей. Амосов привел статистику, что с 2022 года обслуживание машин подорожало на 150%, а сами автомобили стали дороже более чем на 200%.

Амосов также развеял миф о том, что в Москве не хватает водителей такси. На сегодняшний день в столичной агломерации количество автомобилей такси составляет 187 тысяч и все они находятся в движении, сказал эксперт.