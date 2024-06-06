«Ридус»: граффити с погибшим в зоне СВО бойцом «Эспаньолы» потребовали закрасить

Граффити в Сокольниках с Николаем Семеновым, погибшим в ходе СВО бойцом подразделения «Эспаньола», собираются закрасить. Об этом « Ридусу » сообщила вдова военнослужащего Елена Семенова.

По ее словам, соответствующее решение приняли после жалобы одного из местных жителей.

«На других зданиях тоже есть разные граффити, но они не беспокоят скандалиста из Сокольников. Его беспокоит именно граффити с Николаем. Очень неприятная история», — высказалась собеседница сайта.

Сейчас Семенова и друзья ее покойного супруга собираются создать петицию. Женщина отметила, что рассчитывает на поддержку общественности.