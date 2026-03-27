RidLife: многие люди могут подвергаться воздействию опасных веществ в результате утечек из газовых плит
Многие люди даже не догадываются, что подвергаются воздействию опасных химических веществ из-за медленных утечек из газовых плит и духовок. Об этом сообщил RidLife.
Международное исследование, проведенное в Великобритании, Нидерландах и Италии, выявило тревожную тенденцию: почти в 10% обследованных домов уровень утечки канцерогенного бензола превысил допустимые нормы.
Помимо метана, в составе природного газа содержатся летучие органические соединения, такие как бензол, толуол, этилбензол и гексан. Наибольшую опасность представляет бензол, который способен вызывать лейкемию, ослаблять иммунитет и провоцировать анемию, добавил «Город55».