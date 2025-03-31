РИАМО: при ранней диагностике ребенок с аутизмом может успешно социализироваться

Руководитель и основатель АНО «Центр реабилитации инвалидов детства „Наш Солнечный Мир“» Игорь Шпицберг сообщил РИАМО , что при ранней диагностике и создании необходимых условий ребенок с аутизмом получает возможность развивать важные навыки. Это повышает его шансы на адаптацию в обществе.

«Необходимо создание условий для развития ребенка с аутизмом. Для этого нужна программа комплексной реабилитации со специалистами. Она должна сочетать занятия по развитию коммуникации и речи, познавательной и моторной сферы, навыков психоэмоциональной саморегуляции и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что центр «Наш Солнечный Мир» начал разрабатывать такие программы одним из первых в мире еще в 1991 году. Распространение информации об аутизме помогло большему числу родителей обратить внимание на ранние признаки расстройства.

Скрининг M-Chat-R/F выявляет детей группы риска с высокой точностью. Этот тест доступен родителям для самостоятельного прохождения.