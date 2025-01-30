РИАМО: более 40% россиян хотели бы иметь автомобиль японского производства

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Более 40% жителей России отдают предпочтение автомобилям японского производства. Данные предоставил сайт РИАМО, ссылаясь на OMI.

Если бы у граждан была возможность выбрать машину любой марки, большинство россиян остановились бы на японских автомобилях. Опрос показал, что свыше 28% респондентов ценят японскую технику за надежность и долговечность. Около четверти участников опроса выразили желание владеть немецкими машинами. Лишь 3% проявляют интерес к стилю и дизайну автомобилей итальянского производства, написало «АБН24».

Вместе с тем, более 30% опрошенных заявили, что они вообще не заинтересованы в транспортных средствах. Примерно 20% предпочли бы европейские модели, а всего 10% проголосовали за продукцию отечественных автопроизводителей.

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