РИА «Новости»: природные пожары в Приамурье тушат более 650 человек

Участие в ликвидации природных пожаров в Приамурье принимают более 650 человек, в том числе весь личный состав Амурской авиабазы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

С огнем борются десантники и парашютисты, почти 200 сотрудников амурских лесхозов, 25 групп оперативного реагирования пожарных, более 200 добровольцев и арендаторов земель. С воздуха ситуацию контролируют три самолета и два вертолета.

Как сообщила «Национальная служба новостей», пик лесных пожаров в России прогнозируется в ближайшие две-три недели.