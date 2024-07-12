Сегодня 13:59 РИА «Новости»: природные пожары в Приамурье тушат более 650 человек
Участие в ликвидации природных пожаров в Приамурье принимают более 650 человек, в том числе весь личный состав Амурской авиабазы. Об этом сообщило
РИА «Новости» со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
С огнем борются десантники и парашютисты, почти 200 сотрудников амурских лесхозов, 25 групп оперативного реагирования пожарных, более 200 добровольцев и арендаторов земель. С воздуха ситуацию контролируют три самолета и два вертолета.
Как сообщила
«Национальная служба новостей», пик лесных пожаров в России прогнозируется в ближайшие две-три недели.
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