РИА «Новости»: «индекс кофе с бутербродом» вырос на 1,9 пункта в первой половине июля

«Индекс кофе с бутербродом», отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, вырос в первой половине июля. Соответствующий показатель разработало РИА «Новости», опираясь на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

За базовые 100 баллов принято значение в период с 1 по 15 октября 2022 года. Так, с 1 по 15 июля средний чек по сахару увеличился на 16,7%, до 70 рублей, по сливочному маслу — на 7,8%, до 179 рублей, батону — на 5,1%, до 41 рубля.

Кроме того, увеличились расходы на кофе, сыр и ветчину. Индекс поднялся на 1,9 пункта, составив 133,7 пункта, добавила «Свободная пресса».

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