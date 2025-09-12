Результаты SuperJob показали, что рабочие чаты у петербуржцев занимают 27% рабочего времени

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, что в Санкт-Петербурге 44% компаний полностью полагаются на общие мессенджеры. Также было обнаружено, что 37% организаций используют как общие, так и корпоративные мессенджеры, тогда как только 9% работают исключительно с корпоративными, написал «Петербургский дневник» .

Еще 21% компаний полагает, что сотрудники могут отвечать на сообщения в течение 30 минут. Результаты показали, что в среднем чаты занимают 27% рабочего времени. При этом 15% сотрудников тратят на чаты более половины своего рабочего дня. Молодежь до 35 лет проводит в чатах больше времени (32%), чем люди старше 45 лет (22%). Женщины уделяют чатам в среднем 29% времени, а мужчины — 25%.

Хотя большинство (70%) считает, что мессенджеры повышают продуктивность, среди тех, кто тратит на чаты более половины рабочего времени, положительное влияние отмечают лишь 62%, а 21% ощущают негатив. Среди тех, кто использует мессенджеры менее 10% рабочего времени, только 7% считают, что они мешают.