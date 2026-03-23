Резкое потепление придет в Ростовскую область на текущей неделе

В Ростовской области на этой неделе ожидается заметное потепление. По данным Гидрометцентра, уже к середине недели температура воздуха в регионе может достичь +18 градусов. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru .

В понедельник в Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, а дневная температура составит +12…+14 градусов. По области будет аналогичная погода, воздух прогреется до +8…+13 градусов, а на юге — до +16.

Во вторник в Ростове-на-Дону сохранится облачная погода, днем возможен небольшой дождь. Ветер немного ослабнет до 6–11 метров в секунду. Ночью температура опустится до +5…+7 градусов, а днем поднимется до +9…+11. В северных районах области будет прохладнее — от -1 до +8 градусов, тогда как на юге потеплеет до +15.

Среда принесет в Ростов-на-Дону преимущественно сухую погоду. Северо-восточный ветер сохранится, его скорость составит 6–11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +17 градусов, а ночью опустится до +6.

По области в среду ночью местами пройдет небольшой дождь, но днем будет сухо. Температура в течение дня составит около +13 градусов, а в отдельных районах достигнет +18. К вечеру станет прохладнее: в большинстве районов до +1 градуса, а на севере — до -2.