Резкое похолодание придет в Приморский край в конце недели

Резкое похолодание с дождями ожидает жителей Приморского края в конце рабочей недели. Об этом сообщил сайт «Восток медиа» со ссылкой на «Примгидромет».

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 13 сентября, новый атмосферный фронт принесет осадки в большинство районов региона. Столбики термометров в среднем понизятся на 1–5 градусов.

При этом в течение недели в Приморье ожидается теплая и сухая погода. Так, 11 и 12 сентября температура воздуха днем составит +28 градусов.