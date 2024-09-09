Резкое похолодание придет в Приморский край в конце недели
Резкое похолодание с дождями ожидает жителей Приморского края в конце рабочей недели. Об этом сообщил сайт «Восток медиа» со ссылкой на «Примгидромет».
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 13 сентября, новый атмосферный фронт принесет осадки в большинство районов региона. Столбики термометров в среднем понизятся на 1–5 градусов.
При этом в течение недели в Приморье ожидается теплая и сухая погода. Так, 11 и 12 сентября температура воздуха днем составит +28 градусов.
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