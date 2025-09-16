Резкое похолодание придет в Омскую область на следющей неделе

В Омской области на следующей неделе ожидается резкое похолодание. Об этом написал сайт gorod55.ru .

По прогнозам метеорологов, уже 25 сентября температура начнет снижаться, что означает окончание бабьего лета и наступление настоящей осени. В ночь на 26 сентября на севере региона может выпасть первый снег в этом сезоне, хотя его количество будет незначительным — около сантиметра.

Днем в Омске температура не превысит +9… +11 градусов, а в некоторых районах региона она составит всего +4… +8 градусов.