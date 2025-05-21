Резкое похолодание и затяжные дожди придут в Омскую область

Уже в ближайшие дни погода в Омской области резко изменится. Начиная с середины текущей недели регион накроют дожди, местами сопровождаемые грозами. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на специалистов Обь-Иртышского УГМС.

По данным метеорологов, температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов, а ночью ожидается +10...+15 градусов. В пятницу, 23 мая, атмосферная ситуация осложнится из-за прихода южного циклона: увеличится интенсивность дождя и вероятность сильных гроз. Днем столбик термометра поднимется до отметки +18...+23 градуса.

Уже в субботу, 24 мая, произойдет резкая перемена погоды — похолодание до +8...+12 градусов. В воскресенье температура продолжит падать, достигнув минимума в +5 градусов.