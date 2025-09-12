Резкое похолодание и дожди придут в Волгоградскую область

Волгоградцев ожидает прохладная погода с понижением температуры и сильными ветрами. Уже 12 сентября днем температура едва достигнет отметки +16...+21 градус, возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщил сайт «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на специалистов регионального ЦГМС.