Резкое похолодание и дожди придут в Волгоградскую область

Волгоградцев ожидает прохладная погода с понижением температуры и сильными ветрами. Уже 12 сентября днем температура едва достигнет отметки +16...+21 градус, возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщил сайт «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на специалистов регионального ЦГМС.
Ночные заморозки ударят в субботу, 13 сентября, температура воздуха опустится до +2 градусов. Несмотря на дневное потепление до +23 градусов, утром следующего дня похолодание вернется.
Прогнозы подтверждают оба популярных сервиса: «Яндекс.Погода» обещает максимум +19 градусов днем 12 сентября, а «Гисметео» добавляет вероятность осадков на следующую неделю.
