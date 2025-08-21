Режиссер Соснин посоветовал молодым креативщикам окружить себя единомышленниками

Режиссер, директор компании Red Pepper Film Иван Соснин из Свердловской области достиг высот в создании авторских фильмов. На фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге он поделился советами с молодыми креативщиками, сообщил « ФедералПресс ».

Деятель культуры рекомендовал окружить себя командой из хороших людей с одним вектором взглядов.

«Вы должны быть единомышленниками. В коллективе работать лучше, и вы обязательно придете к успеху», — отметил Соснин.

Он также добавил, что важно не бояться ошибиться и сделать плохой продукт. По словам режиссера, опыт помогает последующим проектам становится действительно интереснее.