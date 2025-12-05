Режиссер мероприятий Фетисова рассказала, что стоимость новогодних корпоративов растет на 20% каждый год

Режиссер массовых мероприятий Евгения Фетисова в эфире радио Sputnik поделилась, что успешная организация новогодних корпоративов позволяет ее команде не беспокоиться о работе до самого свадебного сезона.

«Если хорошо отработать новогодние корпоративы, то можно не работать до свадебного сезона», отметила специалист.

Как уточнил MK.RU, мероприятия проходят непрерывно с 12 по 30 декабря, создавая атмосферу праздника на протяжении 10–15 дней. Ежегодно стоимость праздничных корпоративов увеличивается в среднем на 20%, подчеркнула Фетисова.