Режиссер Марк Букин рассказал о новом проекте молодежной сцены Театра-Театра в Перми

Главный режиссер молодежной сцены Театра-Театра Марк Букин рассказал о новом проекте — Твоем Молодежном Театре (ТМТ), который открылся в Перми по адресу ул. Крисанова, 12Б. Об этом написал сайт properm.ru .

Театр ориентирован на подростков и предлагает современную драму и переосмысленную классику. Фойе оформлено в стиле граффити и неона. По словам Букина, главный запрос молодежи сегодня — это искренность и честность. Современная молодежь ценит открытый разговор и качество диалога.

Режиссер считает, что если театр сможет быть честным и искренним, выстроить разговор без «прикрывашек», то подростки пойдут в театр сами.

ТМТ предлагает современное прочтение классики. По мнению Букина, театр не занимается иллюстрацией классики, а ищет актуальные смыслы. Он подчеркнул, что не искажается литературная основа, а ищутся новые способы коммуникации, чтобы сделать классическое произведение доступным и ясным современному человеку.

Театр открыт к диалогу с педагогами и учителями, готовыми обсуждать интерпретации классики.