Сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью «Абзацу» обратился к разработчикам российских ракет «Орешник» и «Буревестник» с предложением создать дополнительное солнце над Москвой.

Он подчеркнул, что столица России страдает от недостатка солнечного света, и предложил использовать таланты российских инженеров для решения этой проблемы.

Кустурица также выразил желание иметь возможность отдыхать в теплом климате, предпочтительно в Крыму или Греции. Он подчеркнул, что постоянное проживание в Москве для него было бы затруднительным из-за погодных условий.