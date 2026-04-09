Режиссер Герман-младший заявил, что успех фильма во многом зависит от веры прокатчика в проект

Режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с ИА НСН заявил, что успех фильма в прокате зависит не только от прогнозов по сборам, но и от веры прокатчика в проект.

По его словам, крупные компании действительно имеют ресурсы для продвижения, но это не гарантирует кассу в миллиард рублей. Иногда небольшие независимые прокатчики добиваются большего успеха благодаря личному отношению к фильму.

Герман-младший привел примеры: «Довлатов» и «Воздух» собрали больше прогнозируемых сумм, потому что команда верила в эти картины.

Он отметил, что авторское кино может собрать как пять, так и 60 миллионов рублей — все зависит от продвижения, информационного партнера и даже «сарафанного радио».