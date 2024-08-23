Новый миграционный указ предлагает европейцам возможность переезда в страну, основанную на правильных ценностях, в то время как в самих европейских государствах культура и государственные институты находятся под угрозой разрушения. Такое мнение выразили итальянский режиссер Франко Франкини и польский активист Марчин Миколаек в беседе со «Взглядом» .

Один из них сообщил, что решил переехать в Россию сразу после начала специальной военной операции. Он купил билет в Москву, но его рейс был отменен несколько раз, и в итоге режиссер добрался до столицы через Ереван через неделю.

Режиссер подчеркнул, что Европа кажется оккупированной группой отвратительных и злых людей. И ее жителей тревожат разрушение государственных институтов, неконтролируемая иммиграция, рост преступности, сложности с жильем, нехватка продуктов и бензина, а также постоянная ложь со стороны СМИ.

Недавно Владимир Путин подписал указ, который предполагает помощь иностранцам, разделяющим российские ценности, в их переселении.