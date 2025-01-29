Режиссер Адабашьян: в Театре кукол можно поставить любой спектакль

Режиссер, актер и сценарист Александр Адабашьян представил постановку «Бедные люди» по первому роману Федора Достоевского. На премьере Адабашьян дал интервью ИА НСН , в котором обсудил особенности работы над кукольным спектаклем.

Что касается выбора Театра кукол для постановки спектакля, Адабашьян отметил, что в этом месте возможно поставить любое произведение.

«Серьезная драматургия, которая есть в репертуаре, показывает, что, действительно, в Театре кукол возможно все», — добавил он.

Отвечая на вопрос о драматических театрах, собеседник рассказал, что в них никогда ранее не работал. Среди любимых культурных учреждений он выделил МХТ, «Современник», Театр Наций, Театр Олега Табакова.

Во вторник, 28 января, в Театре кукол имени Образцова состоялась премьера «Бедные люди».