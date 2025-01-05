Режим СЭЗ распространили на ряд территорий в белгородском приграничье

Правительство России распространило режим свободной экономической зоны на ряд территорий в Белгородской области для поддержки местных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В правительстве отметили, что это решение позволит работающим там предприятиям стать резидентами СЭЗ и получить ряд преференций. В их числе — режим свободной таможенной зоны, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, нулевая ставка на прибыль, полученную в рамках инвестпроекта, а также пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%.

Свободную экономическую зону создали в 2023 году на территории новых регионов, ее участниками уже стали 268 компаний. Специально для резидентов СЭЗ разработали программу льготного кредитования.

Самые распространенные виды деятельности предприятий-резидентов — добыча полезных ископаемых, строительство и промышленность.