Ретропоезд «Воинский эшелон» проедет по Волгоградской области

Ретропоезд «Воинский эшелон», посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, начнет свой путь по Волгоградской области. Об этом сообщил портал Novostivolgograda.ru.
Согласно информации источника, уникальный состав будет курсировать мимо четырнадцати станций с 24 апреля по 11 мая следующего года.
В составе «Воинского эшелона» можно будет увидеть восстановленные паровозы и платформы с образцами военной техники 1940-х годов. Среди экспонатов есть танки и бронеавтомобили. Посетители смогут окунуться в атмосферу военных лет, передает RT.
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