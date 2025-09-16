Ресторатор Сысоев предостерег от доставки сложных блюд на дом

Ресторатор Александр Сысоев поделился мыслями в эфире радиостанции «Говорит Москва» по поводу доставки еды на дом. Он заявил, что доставка из хороших ресторанов — это не лучшая идея.

По мнению эксперта, качественная еда теряет свои вкусовые свойства при транспортировке.

«Я категорический противник доставки еды из хороших ресторанов. Есть правила по самим блюдам. Паста через пять минут уже умирает, так говорят итальянцы. Стейк, который вам везут, даже если полчаса, но это уже не стейк. Поэтому условные роллы, пицца, которую можно подогреть, то есть такой хороший масс-маркет, легко переносят доставку», — сказал он.

В заключение он добавил, что рестораны, которые ценят своего гостя, не будут доставлять блюда через доставку.