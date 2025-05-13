Ресторатор Сырников опроверг статус водки как традиционного русского напитка

Ни водка, ни медовуха не относятся к категории национальных русских алкогольных напитков. Об этом заявил председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», ресторатор Максим Сырников в интервью ИА НСН .

«Нам навязывали где-то последние лет 130, что традиционным русским алкогольным напитком является смесь ректифицированного спирта с водой, — то, что мы привыкли называть водкой, но это же абсолютно полная чушь!» — отметил эксперт.

По его мнению, традиционным русским крепким алкоголем является зерновой дистиллят, солодовый или чаще всего ржаной, однако его сейчас практически не производят. ГОСТы на этот напиток появили в последние пару лет.

Самый главный русский национальный слабоалкогольный напиток — это ставленный мед. Напиток на основе меда — то, что сейчас неверно называется медовухой, подчеркнул Сырников.