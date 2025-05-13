Ресторатор Сырников: к созданию Стандарта русской кухни привлекут историков и филологов

Минпромторг создаст Стандарт русской кухни, включающий уникальные национальные блюда и рецептуру. Историки и филологи займутся изучением происхождения рецептов, разъяснят особенности русских кушаний. Об этом рассказал ресторатор, председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» Максим Сырников в беседе с ИА НСН .

По словам специалиста, цель проекта — сохранить культурное наследие, возродить интерес к традиционной пище, привлечь туристов и поддержать отечественных производителей.

Среди уникальных российских блюд выделяются различные соленья, квашеные овощи, супы-калья, рассольник, старинные пироги вроде расстегаев и кулебяк, которые нуждаются в популяризации среди молодежи и гостей страны, отметил Сырников.