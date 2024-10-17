Ресторатор Рахмеев: бум популярности корейской кухни в России связан с феноменом k-pop

Восточно-азиатская культура набирает популярность в России. Бум наблюдается и в ресторанном бизнесе. Как стритфуды и кафе с корейской едой затмили роллы и суши рассказал тюменский предприниматель и владелец сети боулинг-центров Brooklyn Bowl Артем Рахмеев сайту «ФедералПресс» .

По его словам, популярность корейской кухни в первую очередь связана не с едой, а с модным музыкальным направлением k-pop. Кроме того, российские рестораторы находятся в постоянном поиске новых, интересных предложений для своих клиентов, отметил бизнесмен.