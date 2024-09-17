Ресторатор Миронов призвал запретить бобины для приготовления мяса для шаурмы

Заболевания, связанные с употреблением шаурмы, будут весьма распространены, поскольку ключевая проблема заключается в способе обжаривания для нее мяса. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Шаурма готовится в бобинах, и когда повар срезает верхние слои, он неизбежно затрагивает более сырые участки. Чтобы избежать риска сальмонеллеза, мясо должно прожариваться в течение 10 минут при температуре 70 градусов, но в данном процессе этого не происходит, объяснил эксперт.

Он добавил, что это означает, что если сальмонелла попадет на продукцию, она может распространиться среди покупателей, в том числе детей. Необходимо изменить подход к приготовлению и рассмотреть возможность запрета использования таких бобин.