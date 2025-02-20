Ресторатор Миронов: конкурс лучших ресторанов в России будет полностью открытым

Всероссийский конкурс лучших ресторанов Russian Hospitality Awards нельзя сравнивать с Michelin, так как он будет полностью открытым и с серьезными проверками. Об этом заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в разговоре с ИА НСН .

По словам Миронова, в этом конкурсе жюри будут не просто ставить галочки, а обосновывать все свои действия.

«Есть желание сделать первую нормальную честную премию, потому что сегодня все ресторанные премии, к сожалению, не рабочие», — сказал он.

В рамках мероприятия жюри выберет лучшие заведения в двадцати различных категориях. Участие в конкурсе бесплатное, прием заявок начнется с 1 июля. Эксперты будут посещать рестораны анонимно, представляясь обычными гостями, чтобы объективно оценить сервис и кухню. Итоги конкурса подведут в марте 2026 года.