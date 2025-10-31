Ресторатор Лисиченко указал на высокую востребованность технологов

Ресторатор Станислав Лисиченко заявил в беседе с радиостанцией Sputnik , что в сфере питания разворачивается настоящая борьба за профессиональных технологов.

По его наблюдениям, эксперты в области пищевых технологий оказались невероятно востребованы на сегодняшний день.

«Технологи пищевых производств катаются как сыр в масле, за них буквально идет борьба», — отметил эксперт.

В заключение Лисиченко указал на большие перспективы в соответствующей профессии.