Ресторатор Алексеев отметил рост тренда на «географические» деликатесы

Ресторатор Дмитрий Алексеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился информацией о возросшей популярности уникальных региональных деликатесов среди гурманов. Он отметил, что такие продукты, как спаржа из Коломны, фуа-гра из Новороссийска и ряпушка, выращенная под Рязанью, привлекают внимание ценителей изысканной кухни.

Алексеев подчеркнул: «Много очень маленьких ферм, которые дают невероятного качества продукты». Он также отметил, что представители ведущих ресторанов в Москве, включая французов и итальянцев, активно обсуждают и рекомендуют спаржу из Коломны.

Ресторатор отметил рост тренда на географически обусловленные продукты и подчеркнул, что благодаря обширности территории России можно бесконечно открывать для себя новые вкусы.