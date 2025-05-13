Ресторанный критик Алексеев призвал стандартизировать традиционную русскую кухню

Русская традиционная кухня должна стать «великой». Для этого нужно привести ее к единым стандартам. Таким мнением поделился ресторанный критик Дмитрий Алексеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Мы здесь все пишем, какая великая французская кухня. У нас здесь нет даже стандартов русской кухни. То есть вместо своей кухни мы подменяем в мозгах людей с детства, что самая правильная, сложная и так далее — это французская кухня, японская кухня», — отметил специалист.
По словам Алексеева, необходимо развивать собственные кулинарные традиции, чтобы люди с малых лет привыкали к национальным блюдам.
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