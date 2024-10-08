Реставрацию трех мечетей в Казани завершат в 2024 году

В Казани завершается реставрация трех исторических мечетей. Об этом сообщил RT со ссылкой на Айрата Фаизова, префекта района «Старый город».

Специалисты осуществили восстановление соборной мечети «Аль-Марджани» в Старо-Татарской слободе, мечети «Иске таш» на улице Мазита Гафури, а также Белой мечети (Новослободской) на улице Кызыл Татарстан.

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил благодарность всем, кто участвовал в процессе реставрации, подчеркнув, что это будет способствовать развитию туристической привлекательности города.