Реставрацию трех мечетей в Казани завершат в 2024 году

В Казани завершается реставрация трех исторических мечетей. Об этом сообщил RT со ссылкой на Айрата Фаизова, префекта района «Старый город».
Специалисты осуществили восстановление соборной мечети «Аль-Марджани» в Старо-Татарской слободе, мечети «Иске таш» на улице Мазита Гафури, а также Белой мечети (Новослободской) на улице Кызыл Татарстан.
Мэр Казани Ильсур Метшин выразил благодарность всем, кто участвовал в процессе реставрации, подчеркнув, что это будет способствовать развитию туристической привлекательности города.
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