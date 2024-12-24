Реставрацию Караульного дома с воротами проведут в Петергофе

Для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Караульный („Готический“) дом с воротами» ГАТИ Петербурга выдала соответствующий ордер. Об этом сообщил Piter.tv.
Это здание со стенами, украшенными узкими готическими окнами, башенками и зубчатым парапетом на верхушке было возведено около въезда в Александрию. Его украшает герб этого места, дизайн которого принадлежит поэту Василию Жуковскому.
Заказчиком работ выступил ГМЗ «Петергоф». Реставрация будет проводиться с 9 января 2025 года по 14 октября 2027 года.
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