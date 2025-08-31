Реставрация исторических водоемов в Царском Селе и Павловском завершится в 2027 году

Восстановление водоемов в Царском Селе и Павловском парке будет завершено к 2027 году. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По словам главы города, реставрационная программа включает очистку прудов, пополнение запасов воды и реконструкцию гидравлических конструкций. Разработка проектной документации уже выполнена для Продольного пруда и верхних и Лебяжьих прудов Екатерининского парка.

Планируется восстановить историческую гидросистему, которая ранее использовалась для подачи воды из таицких каналов. После Царского Села специалисты приступят к работам в Павловском парке. Завершение программы к 2027 году совпадает с 250-летием основания Павловска.