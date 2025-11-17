Реставрация «Дома Чардымова» и «Дома Самгина» в Нижнем Новгороде завершится к концу года

Реставрационные работы в исторических зданиях «Дом Чардымова» и «Дом Самгина», расположенных на Большой Печерской улице в Нижнем Новгороде, подходят к концу. Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области сообщило сайту pravda-nn.ru , что завершение реставрации запланировано на конец текущего года.

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой и работой над фасадами зданий. После этого подрядчик приступит к облицовке цоколя гранитом и укладке асфальтового покрытия.

Напомним, что деревянный дом крестьянина Павла Чардымова загорелся 30 мая 2022 года на Сенной площади. Жильцов дома расселили еще до происшествия, поэтому обошлось без погибших и пострадавших. Было решено восстановить историческое здание, которое находилось в аварийном состоянии.

Генеральным подрядчиком выступила организация «Нижегородский арендный центр». Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение в июне 2025 года.