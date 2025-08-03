Реставраторы с помощью 3D-моделирования восстановят исторические ворота в парке Гатчины

Специалисты приступили к работам по восстановлению исторических ворот в Приоратском парке Гатчины. Для этого применяется технология 3D-моделирования. Об этом сообщил Petrograd.ru со ссылкой на председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимира Цоя.

По его данным, эксперты занялись воссозданием входной группы ворот Приоратского парка, утраченной еще в XIX веке. Для максимальной исторической точности процесса специалисты сначала создают компьютерную модель каждой детали, а затем печатают ее на 3D-принтере. Ворота изготавливают из крупного плитняка и ковки, соблюдая технологии XIX века.

Из пяти ворот, построенных в 1880-х годах в парке из пудостского камня, до нашего времени ни одни не сохранились. Проект восстановления направлен на возвращение исторического облика парку — части дворцово-паркового ансамбля Гатчины.