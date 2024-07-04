Реставраторы Российской национальной библиотеки нашли греческие рукописи XIV–XV веков

Реставраторы Российской национальной библиотеки столкнулись с удивительной находкой. В процессе восстановления итальянского Евангелия XVI века было выявлено, что основа его переплета содержит части трех древнегреческих манускриптов XIV–XV веков. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

В настоящее время исследователи тщательно анализируют эти тексты, чтобы определить их происхождение и время создания. Страницы были скрыты в течение веков под кожаным покрытием Четвероевангелия. В ходе реставрации она отсоединила переплет и обнаружила тексты на древнегреческом, спрятанные на картонной основе.

Это были фрагменты литургических текстов: 35 страниц из Параклитика или Великого Октоиха, сборника православной литургии, а также несколько страниц с водяными знаками в виде быка, что указывает на византийскую версию анафоры Василия Великого. Вместе с этим был найден одинокий рисунок, предположительно изображающий религиозное здание.

Определение времени и места создания этого изображения может помочь специалистам установить, когда был изготовлен переплет. Страницы были склеены клеем из отрубей, и на протяжении полугода реставраторы осторожно разделяли их. Для смягчения сжатой бумаги использовались гелевые пластины, пропитанные специальными растворами. К счастью, чернила сохранили свою устойчивость.

«Жильем обзавелись уже почти 600 педагогов». Воробьев — о реализации программы соципотеки

Погрязшая в долгах россиянка застряла в Бангкоке. Женщина живет в аэропорту уже 9 дней

Бегство от неприятных вопросов. Почему Зеленский отказал Такеру Карлсону

Олимпиада в Париже. Когда и как пройдут летние Игры-2024

Мособлдума приняла около 150 законов в весеннюю сессию

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте