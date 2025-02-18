Решетников заявил, что в России выстроилась новая модель роста экономики

Министр экономического развития России Максим Решетников в интервью RT рассказал о формировании новой модели роста российской экономики, основанной на внутреннем спросе и экономике предложения.

Он подчеркнул, что, несмотря на изменения, экономика остается открытой, а политика по поддержке экспорта, замещению импорта и развитию внешней кооперации продолжается, но уже с новыми партнерами.

Росстат недавно опубликовал данные за 2024 год и пересмотрел цифры за 2023 год, что привело к позитивной переоценке. Хотя в 2022 году спад оказался чуть глубже, чем предполагалось ранее (-1,4% вместо -1,2%), оценка роста за 2023 год была улучшена до 4,1% (с 3,6%). В 2024 году прогнозировали рост на 3,9%, но фактический показатель составил 4,1%.

Рост был достигнут благодаря развитию обрабатывающей промышленности и отраслей, ориентированных на внутренний рынок, включая сектор услуг, туризм и общественное питание. Значительный вклад внесли строительство (жилищное, инфраструктурное и промышленное), транспорт, логистика и сельское хозяйство, добавил министр.