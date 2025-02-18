Министр экономического развития России Максим Решетников в интервью RT рассказал о целях, которые стоят перед ведомством в 2025 году.

«Наша цель — это эффективное и своевременное реагирование на риски, подготовка предложений и решений. Разумеется, у нас есть и собственная большая повестка, тоже в русле задач правительства», — подчеркнул министр.

Одна из основных задач — помочь Центробанку снизить процентную ставку. Для этого необходимо реализовать меры, направленные на борьбу с инфляцией, поддержку рынка труда, повышение производительности и привлечение инвестиций.

Решетников подчеркнул, что, несмотря на сложности, связанные с экономическим спадом, важно продолжать реализацию уже запущенных инвестиционных проектов. Это позволит избежать превращения их в убыточные недостроенные объекты и обеспечить их завершение.