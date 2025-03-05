«Ренессанс страхование»: автомобиль BMW X2 стал лидером иномарок бизнес-класса у россиянок

Группа «Ренессанс страхование» проанализировала страховой портфель и выявила самые популярные модели иномарок у россиянок. Лидером стала BMW X2, 80% ее водителей — женщины, сообщил сайт «Известия» .

Далее идут Mazda CX-30 и Audi Q3 (по 78%), Mercedes-Benz GLB (73%) и Lexus NX (71%). В десятку также вошли Volvo XC40, BMW X4, BMW 2-series, Mercedes-Benz GLC и Mitsubishi Eclipse Cross.

Среди массовых моделей выделяются Kia Picanto (79%) и Kia Soul (62%). Hyundai Creta оказалась самой нейтральной моделью с равным количеством страховок у мужчин и женщин (по 50%).

Популярностью у представительниц прекрасного пола также пользуются кроссоверы и SUV, хотя основная масса водителей — мужчины. Наиболее востребованными стали Haval H9 (23% страховок), Skoda Kodiaq (22%), Lexus LX (22%), Volkswagen Touareg (22%), Volkswagen Teramont (22%) и BMW X7 (21%).