Ремонт улицы Фрунзе в Новосибирске пообещали закончить до конца августа

Работы по ремонту улицы Фрунзе в Новосибирске планируется завершить до окончания августа текущего года. Обновление участка длиной свыше двух километров осуществляется за счет дополнительного финансирования, предоставленного регионом, сообщил atas.info.
Во время выезда на объект мэр города Максим Кудрявцев лично проверил качество восстановления дорожного полотна на улице Фрунзе.
«Продолжаем ремонт дорог в Новосибирске. На эти цели предусмотрено 2,5 миллиарда [рублей]. Это средства, сопоставимые с объемами прошлого года», — отметил градоначальник.
По его словам, сейчас начинается второй этап программы по реконструкции дорог, которая предусматривает обновление улицы Фрунзе.
Врачи РДКБ полностью восстановили нос пострадавшего от укусов хаски ребенка
Здравпункт построили в поселке Пустоши в Шатуре
Спортсменка из Воскресенска выиграла бронзовую медаль на Всемирных играх в Китае
В Благовещенске таможенники нашли у иностранцев почти тонну бивней мамонтов
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте