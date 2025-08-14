Ремонт улицы Фрунзе в Новосибирске пообещали закончить до конца августа

Работы по ремонту улицы Фрунзе в Новосибирске планируется завершить до окончания августа текущего года. Обновление участка длиной свыше двух километров осуществляется за счет дополнительного финансирования, предоставленного регионом, сообщил atas.info .

Во время выезда на объект мэр города Максим Кудрявцев лично проверил качество восстановления дорожного полотна на улице Фрунзе.

«Продолжаем ремонт дорог в Новосибирске. На эти цели предусмотрено 2,5 миллиарда [рублей]. Это средства, сопоставимые с объемами прошлого года», — отметил градоначальник.

По его словам, сейчас начинается второй этап программы по реконструкции дорог, которая предусматривает обновление улицы Фрунзе.