«Ремонт со СберУслугами»: россияне хотели бы провести осень в декорациях из фильмов про Гарри Поттера

Большинство россиян признались, что хотели бы провести осень в декорациях из фильмов про Гарри Поттера. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты опроса сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Также популярным ответом стала советская кинокартина «Любовь и голуби». Следом в рейтинге идут фильмы «Служебный роман», «Дом у озера», «Осень в Нью-Йорке».

Отмечается, что менее популярными оказались картины «Теория большого взрыва», «Шоколад», «Бригада» и «Амели».

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