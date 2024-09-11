«Ремонт со СберУслугами»: россияне хотели бы провести осень в декорациях из фильмов про Гарри Поттера
Большинство россиян признались, что хотели бы провести осень в декорациях из фильмов про Гарри Поттера. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты опроса сервиса «Ремонт со СберУслугами».
Также популярным ответом стала советская кинокартина «Любовь и голуби». Следом в рейтинге идут фильмы «Служебный роман», «Дом у озера», «Осень в Нью-Йорке».
Отмечается, что менее популярными оказались картины «Теория большого взрыва», «Шоколад», «Бригада» и «Амели».
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