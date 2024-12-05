«Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру»: 65% россиян считают обязательным атрибутом новогоднего офиса традиционную елку

Опрос показал, что 65% россиян считают обязательным атрибутом новогоднего офиса традиционную елку. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисами «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру», написал RT .

Еще 57% респондентов считают, что именно благодаря гирляндам офис становится по-настоящему новогодним. Около 32% отдали предподчение новогодним угощениям на столах. Еще 30% опрошенных поддержали мишуру и блестящие украшения, а 28% — традиционные подарки.

«Декорации в стиле зимнего леса, такие как шишки, веточки и белые элементы (23%), и новогодняя музыка (23%) в том числе способствуют созданию уютной и праздничной атмосферы в офисе», — добавили участники опроса.

Меньше всего россиян проголосовали за новогодние венки, фигурки Деда Мороза и календари обратного отсчета до Нового года.