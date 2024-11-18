«Ремонт со СберУслугами»: 82% россиян украшают жилье к Новому году

Аналитики сервиса «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co провели опрос среди 110 тысяч россиян. Респонденты рассказали, как готовятся к Новому году. Результаты исследования опубликовал RT .

Так, 82% участников заявили, что украшают жилье к зимним праздникам. Считают такое занятие традицией 47% опрошенных.

«26% предпочитают минималистичный подход — несколько симпатичных украшений и гирлянд. 6% делают это для детей, так как любят видеть радость на их лицах при украшении елки», — отметили эксперты.

Также стало известно, что 67% россиян тратят на новогодние декорации для квартиры или дома до трех тысяч рублей. Еще 18% укладываются в диапазон от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, 6% — от шести тысяч до 10 тысяч рублей.