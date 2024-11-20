Риелтор Апрелев рассказал, что готовое жилье может оказаться дешевле квартиры в строящемся доме

Раньше люди покупали жилье в строящихся домах, чтобы сэкономить. Но время изменилось, и теперь готовое жилье может обойтись дешевле. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, нужно все тщательно взвесить и просчитать. Во-первых, не стоит надеяться на снижение ключевой ставки и рефинансирование, этого может не произойти.

Кроме того, из-за длительного действия программы льготной ипотеки квартиры в строящихся домах растут в цене нее так быстро и сильно, как раньше.

Наконец, на рынке много предложений готового жилья, укомплектованного всем необходимым. Таким квартиры требуют минимальных затрат и по факту могут оказаться дешевле новостройки.