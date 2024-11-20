Ректор ГИТР Литовчин назвал хорошим бизнес-ходом запуск телеканала от Rutube

Ректор Института кино и телевидения (ГИТР) Юрий Литовчин в беседе с ИА НСН назвал хорошим бизнес-ходом запуск телеканала от Rutube.

По его словам, телеканал позволит платформе расширить аудиторию, поскольку не все люди любят искать контент в интернете.

«Я думаю, что это очень хороший бизнес-ход. Чем больше площадок платформа будет использовать, тем лучше. Это дифференцированный такой подход», — высказал свое мнение собеседник.

Ранее СМИ писали, что Роскомнадзор выдал лицензию на вещание Rutube TV. Телеканал будет транслировать информационно-развлекательный контент, фильмы и сериалы, а также новости.