Рекрутер Валинуров назвал бессмысленными прогнозы рынка труда более чем на год

Министерство труда и социальной защиты России опубликовало прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы. В беседе с Общественной Службой Новостей карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал эти данные.

По его мнению, делать прогноз рынка труда более чем на год не имеет смысла из-за постоянных изменений в экономике, санкциях и потребительском поведении.

«Прогнозировать спрос на профессии на несколько лет вперед — это, по сути, популизм», — заявил рекрутер.

Согласно данным ведомства, в недвижимости ожидается снижение на 30 тысяч специалистов. Однако Валинуров отметил, что спрос на строителей будет только расти, так как в ближайшие 100 лет возведут больше недвижимости, чем за всю предыдущую историю человечества.