Рекрутер Мурадян: доносы на коллег могут привести к потере доверия со стороны начальства

HR-специалист Гарри Мурадян рассказал, почему не стоит доносить начальству на коллег. Слова эксперта опубликовала радиостанция « Говорит Москва ».

Рекрутер отметил, что данный поступок точно не приведет к увольнению. Однако руководитель может потерять к сотруднику доверие.

«Начальник <…> поставил маркер, что вы доносчик. Условно говоря, как вы донесли на своего коллегу, так же вы и донесете на него», — пояснил Мурадян.

Подобные методы коммуникации, добавил специалист, приветствуются лишь в некоторых структурах.