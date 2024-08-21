Рекрутер Мурадян: доносы на коллег могут привести к потере доверия со стороны начальства
HR-специалист Гарри Мурадян рассказал, почему не стоит доносить начальству на коллег. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».
Рекрутер отметил, что данный поступок точно не приведет к увольнению. Однако руководитель может потерять к сотруднику доверие.
«Начальник <…> поставил маркер, что вы доносчик. Условно говоря, как вы донесли на своего коллегу, так же вы и донесете на него», — пояснил Мурадян.
Подобные методы коммуникации, добавил специалист, приветствуются лишь в некоторых структурах.